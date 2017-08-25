Сычёв: Эдер — это усиление для «Локомотива». Он поможет выйти из группы

Нападающий «Казанки», экс-форвард «Локомотива» Дмитрий Сычёв поделился мнением о жеребьёвке группового этапа Лиги Европы, по итогам которой соперниками московской команды стали «Копенгаген» (Дания), «Шериф» (Молдавия), «Злин» (Чехия). 33-летний футболист выразил уверенность, что выйти из группы «Локомотиву» поможет арендованный у «Лилля» португальский нападающий Эдер.
«Если не недооценивать соперника, то есть большой шанс увидеть в Черкизово еврокубковую весну. Это самый главный итог жеребьёвки. Для выхода группа отличная.
С каждой командой будет интересная игра, фаворитов нет. Поеду ли я на выезды? Если возьмут.
Эдер — это усиление для «Локомотива». Конечно, он поможет выйти из группы", — передаёт слова Сычёва корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.