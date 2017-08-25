Булыкин: «Зенит» в Лиге Европы должен выйти как минимум в полуфинал

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением о жеребьёвке группового этапа Лиги Европы, по итогам которой «Локомотив» и «Зенит» узнали соперников по группе. «Зениту» достались «Реал Сосьедад» (Испания), «Русенборг» (Норвегия) и «Вардар» (Македония), а «Локомотиву» — «Копенгаген» (Дания), «Шериф» (Молдавия) и «Фастав» (Чехия).
«Локомотив» не слабее, чем остальные клубы. «Копенгаген» можно проходить, хотя команда очень неуступчивая. Выезды не очень красивые, но проходить можно, шансы хорошие.
Самое главное — выйти в плей-офф. Нужно играть первым номером. Цель на Лигу Европы — чем выше, тем лучше. Выйти из группы важно в экономическом плане, да и о престиже нужно помнить. Если выйдешь из группы, о тебе опять все узнают.
«Зенит» хорошо укрепился, им должно быть всё равно, где играть. «Зенит» должен выйти как минимум в полуфинал», — передаёт слова Булыкина корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.