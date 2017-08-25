Роналду назвал игроков, которые могут стать его с Месси преемниками

Нападающий «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду накануне, после получения приза лучшему игроку сезона-2016/17 по версии УЕФА, поделился мнением о том, кто после него и форварда «Барселоны» Лионеля Месси будет получать главные футбольные индивидуальные награды.
«Кто после нас с Месси будет получать награды? Асенсио, Неймар, Мбаппе, Дембеле, Азар, Рашфорд… Есть несколько хороших претендентов», — приводит слова Роналду Marca.
Роналду выиграл приз лучшему футболисту по итогам сезона по версии УЕФА в третий раз (2014, 2016, 2017). Месси получал эту награду дважды (2011, 2015).
Роналду: горжусь, что меня вновь признали лучшим игроком сезона по версии УЕФА