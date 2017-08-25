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Роналду назвал игроков, которые могут стать его с Месси преемниками

25 августа 2017, пятница. 18:44 Футбол

Нападающий «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду накануне, после получения приза лучшему игроку сезона-2016/17 по версии УЕФА, поделился мнением о том, кто после него и форварда «Барселоны» Лионеля Месси будет получать главные футбольные индивидуальные награды.

«Кто после нас с Месси будет получать награды? Асенсио, Неймар, Мбаппе, Дембеле, Азар, Рашфорд… Есть несколько хороших претендентов», — приводит слова Роналду Marca.

Роналду выиграл приз лучшему футболисту по итогам сезона по версии УЕФА в третий раз (2014, 2016, 2017). Месси получал эту награду дважды (2011, 2015).

Роналду: горжусь, что меня вновь признали лучшим игроком сезона по версии УЕФА
Источник: Marca Сообщить об ошибке
Теги
ФК Барселона ФК Реал Мадрид Килиан Мбаппе Криштиану Роналду Лионель Месси Марко Асенсио Маркус Рашфорд Неймар Усман Дембеле Эден Азар
Новости. Футбол
25 августа 2017, пятница
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