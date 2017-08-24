Роналду: горжусь, что меня вновь признали лучшим игроком сезона по версии УЕФА

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду выступил с речью после того, как ему вручили награду лучшему игроку сезона-2016/17 по версии УЕФА.
«Мои цели никогда не меняются, и в этом сезоне я также рассчитываю выиграть максимум наград с клубом и сборной Португалии. Очень рад посетить церемонию и горд, что мне вновь вручили приз лучшему игроку сезона по версии УЕФА. Спасибо моим партнёрам — их я тоже поздравляю. Когда я приезжаю в сборную, то заряжаюсь мотивацией постоянно работать в поте лица. Большое спасибо болельщикам „Реала“, всем, кто помог мне выиграть эту награду. Я очень рад», — приводит слова Роналду пресс-служба УЕФА.
УЕФА признал Роналду лучшим игроком сезона-2016/17