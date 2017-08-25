«Челси» продлил контракт с Омеруо и отдал его в аренду «Касымпаше»

Защитник «Челси» Кеннет Омеруо подписал новый контракт с лондонским клубом до 2020 года и перешёл в аренду в турецкую команду «Касымпаша» до конца сезона-2017/18, сообщается на официальном сайте синих.
23-летний нигерийский футболист уже выступал за «Касымпашу» в сезоне-2015/16, проведя 26 матчей за команду из Стамбула. В прошлом сезоне Омеруо также защищал цвета турецкого клуба «Аланьяспор».
«Касымпаша» набрала четыре очка в первых двух турах чемпионата Турции, в том числе сыграв вничью дома с действующим чемпионом — «Бешикташем».
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