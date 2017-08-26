Джорджевич: Манчини сказал, что мне лучше уйти из «Зенита» в аренду

Нападающий «Арсенала» Лука Джорджевич рассказал, почему принял решение перейти в тульский клуб. Джорджевич взят «Арсеналом» в аренду у «Зенита». Договор аренды заключён до конца сезона.
«В «Зените» у меня состоялся разговор с Роберто Манчини. Он высказал мнение, что мне лучше уйти куда-то на год в аренду, чтобы получать игровую практику. Я был с ним согласен. После этого поступило предложение от Миодрага Божовича. Он сказал, что хотел бы видеть меня в своей команде. Я долго не раздумывал, потому что мне сейчас важно играть, а не сидеть на скамейке запасных», — приводит слова Джорджевича «Слобода».
Джорджевич: очень счастлив, что приехал в тульский «Арсенал»