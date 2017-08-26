Зидан: «Реалу» не нужен ещё один форвард, в этом сезоне рассчитываю на Майораля

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан сообщил, что защитник Рафаэль Варан из-за повреждения пропустит домашний матч ближайшего второго тура чемпионата Испании с «Валенсией» (27 августа), а также заявил, что клуб не нуждается в приобретении нападающего, поскольку в нынешнем сезоне среди прочих форвардов команды сделает ставку на Борху Майораля.
«Варан хочет играть, но у него повреждение, поэтому не хочу рисковать, выпуская его на поле. Здоровье футболиста для меня важнее.
Стоит ли ожидать приобретений игроков в линию нападения до закрытия трансферного окна? Мне не нужен ещё один нападающий. В нападении я рассчитываю на Майораля и собираюсь предоставить ему шанс в этом сезоне. Он является игроком, который может нам помочь, когда мы в нём нуждаемся. Для него этот сезон важен с точки зрения прогресса. Он должен быть готов, когда у него появится возможность играть», — цитирует Зидана Marca.