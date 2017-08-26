Полузащитник «Спартака» Ивелин Попов привезёт в родную Болгарию чемпионский кубок РФПЛ, завоёванный красно-белыми в прошлом сезоне. Об этом футболист сообщил на своей странице в «Фейсбуке».
«Чемпионский кубок РФПЛ ожидает своей первой поездки в Болгарию. Он не может дождаться, когда окажется в Софии», — написал Попов.
Полузащитник «Спартака» Попов привезёт чемпионский кубок РФПЛ в Болгарию
Фото: страница Ивелина Попова в «Фейсбуке»
У болгарина появилась возможность привезти трофей в родную страну из-за микротравмы связки колена, которая не позволит ему сыграть со «СКА-Хабаровск» (27 августа) в 8-м туре российской Премьер-Лиги.