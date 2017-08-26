Гаджиев: разница между «Амкаром» и тульским «Арсеналом» — плюс-минус две копейки

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев поделился впечатлениями от выездного матча 8-го тура РФПЛ с тульским «Арсеналом» (1:0).
«У нас и у соперника были отрезки, когда игра получалась. Первый тайм мы играли более интересно и качественно. В том отрезке, когда мы играли хорошо, мы забили, соперник — нет. Мы обычно недовольны тем, как используем моменты, но сегодня рады, что забили и не пропустили.
Вы видите нашу ситуацию, нам важно, что футболисты в этой ситуации проявляют мужество. Непросто играть, когда у тебя такая серия. Но без настроя сейчас делать нечего. Считаю, что сегодня «Арсенал» лучше, чем тот, какой был в прошлом сезоне. С ним играть непросто всем. Так что в целом, если суммировать все плюсы и минусы, оцениваю позитивно нашу игру.
Можно ли сказать, что «Амкару» повезло? Знаете, если такие люди, как Лев Толстой, говорили, что от случайностей многое в жизни зависит… Нам этому тоже стоит верить. Плюс-минус две копейки разница между нашим командами, многое зависит от состояния, но и от разных случайностей тоже. В футболе тем более их гораздо больше, чем в других видах спорта. А если исходить из теории игр, то побеждает тот, у кого меньше ошибок», — приводит слова Гаджиева пресс-служба «Амкара».