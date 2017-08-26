Ермакович: первая реакция на жеребьёвку — а БАТЭ точно в Лиге Европы выступает?

Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович прокомментировал результаты жеребьёвки групповой стадии Лиги Европы — 2017/18.
«Ночью заглянул в Интернет, чтобы ознакомиться с корзинами. Но никаких предпочтительных вариантов себе не „собирал“. Выбор команд велик — нет смысла забивать голову лишним. Поэтому просто посмотрел, получил информацию. За самой церемонией вместе с футболистами и тренерами БАТЭ следил в клубном автобусе по дороге на базу в Дудинке из национального аэропорта „Минск“. Первое впечатление после того, как узнали соперников, — а мы точно в Лиге Европы выступаем? Наш квартет ни в чём не уступает многим группам Лиги чемпионов. Ну и сложилось ощущение, будто нам попали фавориты своих корзин.
От этого эмоции двоякие. Конечно, с точки зрения перспектив выхода в нокаут-раунд лучше было бы сыграть с менее рейтинговыми конкурентами. С другой стороны, при таком выборе жребия стоит ожидать куда большего болельщицкого ажиотажа. Да и нам интересно проверить себя на фоне столь сильных команд.
Естественно, считаю безоговорочным фаворитом нашей „пульки“ лондонский „Арсенал“. Но и уровень „Кёльна“ прекрасно представляем — немецкая Бундеслига является одним из сильнейших чемпионатов в мире. По поводу „Црвены Звезды“ сразу обратился к Милуновичу и Иваничу, которые отметили, что белградский клуб в нынешнем сезоне выглядит ещё лучше, чем в предыдущем. Да и выбить из борьбы пражскую „Спарту“ с „Краснодаром“ — это говорит о многом.
Думаю, в плане разведданных проблем не возникнет. Все соперники как на ладони. Но, честно говоря, Лига Европы пока занимает наш тренерский штаб куда в меньшей степени, чем подготовка к воскресному поединку с „Шахтёром“. Очень надеемся, что положительные эмоции, полученные в Александрии, помогут нам перед непростым выездом. Всё же после побед восстановление всегда протекает быстрее», — приводит слова тренера официальный сайт БАТЭ.