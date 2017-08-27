Нападающий «Реала Сосьедад»: честно говоря, я знаю только имена соперников по ЛЕ

Нападающий «Реала Сосьедад» Хон Орхильес Баутиста прокомментировал результаты жеребьёвки группового этапа Лиги Европы, по итогам которой испанской команде достались в соперники «Зенит», «Русенборг» и «Вардар».
«Мы ожидали длительных перелетов. Мы знали, что в Лиге Европы можно повидать много разных стран, команде достались соперники из трех довольно далеких стран, но мы очень рады этому и хотим проявить себя в еврокубках.
Честно говоря, я знаю только названия соперников, но мы надеемся сделать все возможное», — цитирует игрока Мundodeportivo.
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