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Президент «Арарата»: Гинер – как Вагнер Лав, Федун – как Кирилл Комбаров

27 августа 2017, воскресенье. 02:14 Футбол

Глава выступающего в ПФЛ московского «Арарата» Валерий Оганесян сравнил президентов столичных ЦСКА и «Спартака» Евгения Гинера и Леонида Федуна соответственно.

«У Гинера я очень многому научился. То, что он делает в российском футболе за такие деньги, это космос. Разница между Федуном и Гинером? Большая! Два разных человека. Разница в классе. Если проводить аналогии с футболистами, то Гинер – это Халк, а Федун – это Глушаков. Хотя лучше сказать, что Гинер – это Вагнер Лав, а Федун – это даже не Глушаков, а Кирилл Комбаров, который играет в тульском «Арсенале».

Посмотрим, что в этом году будет со «Спартаком». Я боюсь смотреть их матчи в Лиге чемпионов. Если «Спартак» наберёт больше четырёх очков в этом году в Лиге чемпионов, то я, значит, очень плохо разбираюсь в футболе. А в чемпионате они займут место ниже шестого. Федун богатый человек, всего в жизни добился, но он не разбирается в футболе», — сказал Оганесян в интервью «ЛетМиСпик».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ПФК ЦСКА ФК Спартак Вагнер Лав Валерий Оганесян Денис Глушаков Евгений Гинер Кирилл Комбаров Леонид Федун Халк
Новости. Футбол
27 августа 2017, воскресенье
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