Буффон: частое использование видеоповторов превращает футбол в водное поло

Опытный вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон считает, что частое использование судейского бригадой видеоповторов не идёт на пользу футболу. С помощью системы VAR были назначены пенальти в ворота итальянского голкипера в матчах с «Кальяри» и «Дженоа».
«Судьи злоупотребляют этим и совершают тем самым ошибки. Если эту систему использовать экономно, то она может дать нам отличные результаты и будет полезным для футбола в целом, но мне это не нравится.
Таким образом мы не сможем понять реальную ценность рефери. Если бы все были немного спокойнее и объективнее, допускали ошибки, то мы бы принимали результаты с большим проявлением человеческого отношения. Другое дело, что в футболе каждый контакт — это не пенальти. Нельзя останавливать игру каждые три минуты — это превращает футбол в водное поло», — цитирует 39-летнего голкипера Reuters.