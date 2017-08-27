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Канте: старался помочь Бакайоко освоиться в «Челси» и почувствовать себя своим

27 августа 2017, воскресенье. 09:47 Футбол

Полузащитник «Челси» Н'Голо Канте поделился мыслями о дебюте своего соотечественника Тьемуэ Бакайоко за синих в матче второго тура АПЛ с «Тоттенхэм Хотспур» (2:1).

«Как только Тьемуэ разберётся, как работает команда и чего хочет тренер, он сразу отлично заиграет. Его дебют был против «Тоттенхэма», и ему было нелегко, потому что это был первый выездной матч с сильным соперником, но он прекрасно справился. Я старался помочь ему освоиться в «Челси» и почувствовать себя своим в команде.

Не самое важное, кто играет – у нас и в прошлом сезоне, и в этом очень хорошие игроки. Главное — как играют и как работают на тренировках», — цитирует Канте пресс-служба «Челси».

Конте: cейчас я чувствую себя свободнее, чем в прошлом сезоне
Источник: Официальный сайт ФК «Челси» Сообщить об ошибке
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Челси Н'Голо Канте Тьемуэ Бакайоко
Новости. Футбол
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