Перотти: немного потерял веру в видеоповторы после матча «Рома» — «Интер»

Полузащитник «Ромы» Диего Перотти после поражения от «Интера» (1:3) во втором туре Серии А раскритиковал решение судейской бригады проигнорировать эпизод, в котором аргентинца в штрафной площади миланцев сбил защитник Милан Шкриньяр. По мнению Перотти, судьи должны были воспользоваться видеоповторами, которые введены в чемпионате Италии в этом сезоне.
«Думаю, систему видеоповторов ещё нужно дорабатывать. Это был чистый пенальти, но рефери сказал, что там нечего пересматривать. Надеюсь, кто-то объяснит нам, почему 11-метровый удар не был назначен. После этого я немного потерял веру в видеоповторы, ведь если был бы поставлен пенальти, игра была бы закончена», — цитирует Перотти Football Italia.
Буффон: частое использование видеоповторов превращает футбол в водное поло