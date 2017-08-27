Форвард «Халла» Диоманде: Слуцкий хорошо справляется с построением команды

Нападающий «Халл Сити» Адама Диоманде поделился мнением о прогрессе «тигров» под руководством российского тренера Леонида Слуцкого.
«У нас не было слишком много времени для того, чтобы вместе поработать, но я чувствую, что мы строим хорошую команду. Летом в клубе было много изменений, но новый главный тренер хорошо справляется с построением команды. Надеемся, некоторые игроки восстановятся после травм после перерыва на игры сборных, потому что это даст нам ещё большую силу», — цитирует Диоманде пресс-служба «Халла».
«Халл» разгромил «Болтон», одержав вторую победу в Чемпионшипе при Слуцком