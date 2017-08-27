«Крылья Советов» разгромили «Сибирь» и остались на 1-м месте в таблице ФНЛ

В матче 10-го тура Футбольной национальной лиги «Крылья Советов» принимали на своём поле «Сибирь». Встреча проходила на стадионе «Металлург» и завершилась победой хозяев со счётом 3:0. В составе победителей голы забили Сергей Самодин, Иван Таранов и Азер Алиев.
В других матчах, которые проходили параллельно, «Факел» на своём поле уступил «Енисею» со счётом 1:3, а «Волгарь» в родных стенах потерпел поражение от «Шинника» (0:1).
Победа позволила «Крылья Советов» (25 очков) сохранить за собой первое место в турнирной таблице ФНЛ и не пропустить вперёд «Енисей» (24), который располагается на второй строчке.