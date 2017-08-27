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ЦСКА — «Ахмат» — 0:1. Видеообзор матча 8-го тура РФПЛ

27 августа 2017, воскресенье. 20:13 Футбол

ЦСКА проиграл «Ахмату» в матче восьмого тура РФПЛ. Встреча проходила в Москве на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

На 45-й минуте после прострела с левого фланга Виктор Васин не попал по мячу, который отскочил к Магомеду Митришеву. Тот прострелил уже из-за лицевой линии, а во вратарской Заур Садаев в касание пробил в ближний угол.

ЦСКА (13 очков) занимает пятое место в турнирной таблице РФПЛ, «Ахмат» (12 баллов) — седьмой.

Видеообзор матча доступен на сайте РФПЛ.

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Источник: Официальный сайт РФПЛ Сообщить об ошибке
Теги
Ахмат ПФК ЦСКА
Новости. Футбол
27 августа 2017, воскресенье
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