ЦСКА — «Ахмат» — 0:1. Видеообзор матча 8-го тура РФПЛ

ЦСКА проиграл «Ахмату» в матче восьмого тура РФПЛ. Встреча проходила в Москве на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.
На 45-й минуте после прострела с левого фланга Виктор Васин не попал по мячу, который отскочил к Магомеду Митришеву. Тот прострелил уже из-за лицевой линии, а во вратарской Заур Садаев в касание пробил в ближний угол.
ЦСКА (13 очков) занимает пятое место в турнирной таблице РФПЛ, «Ахмат» (12 баллов) — седьмой.
Видеообзор матча доступен на сайте РФПЛ.
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