Анри: игра «Арсенала» в Ливерпуле была просто невозможной, мне хотелось уйти

Бывший нападающий «Арсенала», а ныне футбольный эксперт Тьерри Анри остался недоволен уровнем игры «канониров» на «Энфилде» в третьем туре Премьер-лиги. Команда из Лондона проиграла в Ливерпуле со счётом 0:4, b Анри полагает, что в «Арсенале» нужно многое менять.
«Почему Санчес должен оставаться в команде после такого? После такого уровня игры. Вот поэтому он и Окслейд-Чемберлен не продлевают контракты. С «Арсеналом» что-то не так. Это было просто невозможно, и в какой-то момент я хотел уйти.
Слово, которое я использовал в течение долгого времени, — это комфорт. В «Арсенале» всё комфортно. Все могут оставаться в команде, и никто не пытается найти игроков соответствующего уровня. «Арсенал» даже не соревнуется с соперниками, f так быть не должно», — отметил Анри в эфире Sky Sports.