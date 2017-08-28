Ярмоленко успешно прошёл медицинское обследование для дортмундской «Боруссии»

Нападающий киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко близок к переходу в дортмундскую «Боруссию». Как сообщает Sportarena.com со ссылкой на источник, близкий к спортивному директору немецкого клуба Михаэлю Цорку, Ярмоленко успешно прошёл медицинское обследование. О трансфере должно быть объявлено в ближайшие сутки.
Ранее сообщалось, что руководители «Динамо» и «Боруссии» согласовали переход 27-летнего Ярмоленко за € 25 млн. Контракт украинского игрока с киевлянами действует до лета 2020 года.
В текущем сезоне украинской Премьер-лиги Андрей Ярмоленко принял участие в 5 матчах, забил 3 гола и отдал 1 результативный пас.
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