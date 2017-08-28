Смолов вышел на первое место в списке лучших бомбардиров в истории «Краснодара»

Нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов, отметившийся победным дублем в домашнем матче 8-го тура РФПЛ с «Динамо» (2:0), довёл своё суммарное число забитых мячей в официальных матчах за «Краснодар» до 51 и вышел на первое место в клубе по этому показателю, обойдя на один результативный удар Франсишку Вандерсона. Примечательно, что сам Вандерсон впервые в карьере в РФПЛ вышел на поле против своего бывшего клуба.
По показателю «гол + пас» у Смолова стало 62 балла (51+11), и это третий результат в истории краснодарского клуба.
Дубль Смолова принёс «Краснодару» победу в матче с «Динамо»