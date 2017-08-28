Тошич подтвердил, что перейдёт в «Партизан»

Сербский полузащитник Зоран Тошич подтвердил, что он вернётся в «Партизан» и подпишет с чемпионами Сербии контракт на три года. Хавбек уже выступал за белградский клуб с 2007 по 2009 год.
«Я договорился о возвращении в «Партизан». Мы договорились о сотрудничестве на три года», — цитирует 30-летнего футболиста Спортски Журнал.
Этим летом Тошич стал свободным агентом. В минувшем сезоне он провёл за ЦСКА в чемпионате России 24 матча, забил один гол и отдал три результативные передачи. Также на его счету четыре матча и один голевой пас в Лиге чемпионов.
Тошич договорился с «Партизаном» о подписании трёхлетнего контракта