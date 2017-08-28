Флегонтов: недопонимания с РФПЛ нет, СКА спокойно подстраивается под все условия

Генеральный директор «СКА-Хабаровск» Олег Флегонтов рассказал, что у клуба нет недопонимания с РФПЛ по поводу календаря на оставшиеся матчи Премьер-Лиги.
Ранее стало известно, что «СКА-Хабаровск» не может забронировать авиабилеты на выездные матчи, так как до сих пор неизвестно, в какие дни состоятся игры команды начиная с 9-го тура РФПЛ.
«Никакой истерии по поводу покупки билетов нет. Как и нет недопонимания с РФПЛ. Мы осознаём, что пришли в новую лигу, здесь иначе составляется календарь — под команды, которые выступают в еврокубках. Сейчас, когда прошли все жеребьёвки, в ближайшие дни появится календарь до окончания этого года. Да, это создаёт определённые неудобства, но мы спокойно подстраиваемся под все условия. На попечительском совете мы обсуждали покупку билетов, но лишь в контексте того, что перед нами стоит задача оптимизировать расходы. Это была не жалоба, как её представили в СМИ. Ничего, со всем разберёмся», — сказал Флегонтов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.