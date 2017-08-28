Аквилани представлен в качестве игрока «Лас-Пальмаса»

Бывший полузащитник сборной Италии Альберто Аквилани официально представлен в качестве игрока «Лас-Пальмаса». Об этом говорится на официальной странице испанской команды в «Твиттере». 33-летний Аквилани будет выступать за «Лас-Пальмас» под 25-м номером.
«С нетерпением хочу начать это новое приключение. Надеюсь, что благодаря своему опыту смогу помочь команде. Кевин-Принс Боатенг рассказывал мне об этом невероятном месте. А я всегда хотел играть в Ла Лиге. Физически я в порядке», — сказал Аквилани.
Аквилани на правах аренды будет выступать за «Сассуоло»
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