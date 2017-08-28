«Ливерпуль» выкупит у «РБ Лейпциг» Наби Кейта следующим летом за £ 48 млн

Полузащитник «РБ Лейпциг» Наби Кейта следующим летом перейдёт в «Ливерпуль». Действующее соглашение игрока рассчитано до 2020 года, но мерсисайдцы воспользуются опцией выкупа трансфера за £ 48 млн (около € 52 млн), которую можно активировать летом 2018 года, информирует Liverpool Echo.
Кейта согласился на такой вариант сделки и сегодня пройдёт медосмотр для «Ливерпуля».
Гвинейский футболист в прошлом сезоне в 31 матче немецкой Бундеслиги забил восемь голов и сделал семь голевых передач, а «РБ Лейпциг» финишировал вторым.
Рангник: не думаю, что «РБ Лейпциг» удастся продлить контракт с Наби Кейта