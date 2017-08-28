«Челси» договорился с «Арсеналом» о переходе Окслейд-Чемберлена за £ 35 млн

«Челси» договорился с «Арсеналом» о переходе полузащитника Алекса Окслейд-Чемберлена. 24-летний футболист перейдёт в команду Антонио Конте за £ 35 млн (€ 38 млн), утверждает интернет-портал Sky Sports.
Сообщается, что медицинское обследование для «Челси» Окслейд-Чемберлен пройдёт на тренировочной базе сборной Англии, в расположении которой он сейчас находится.
Ранее хавбек отклонил предложение «Арсенала» о новом контракте, по условиям которого его заработная плата составляла бы £ 180 тыс. в неделю.