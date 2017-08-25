Окслейд-Чемберлен отклонил предложение «Арсенала» о новом контракте

Полузащитник «Арсенала» Алекс Окслейд-Чемберлен отклонил предложение лондонского клуба о новом контракте, по условию которого его заработная плата составляла бы £ 180 тыс. в неделю, сообщает Sky Sports.
Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер провёл переговоры с 24-летним футболистом, чтобы в последний раз попробовать убедить его остаться. Венгер в ближайшие 24 часа сообщит игроку и его представителям, разрешит ли он ему уйти до закрытия трансферного окна или оставит хавбека в команде до конца контракта, истекающего через год.
Претендентами на Окслейд-Чемберлена является «Челси» и «Ливерпуль».
Окслейд-Чемберлен обсудит своё будущее с руководством «Арсенала»