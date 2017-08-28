«Кальяри» предложил «Челси» бесплатно отпустить Реми

Нападающий «Челси» Лоик Реми может продолжить карьеру в чемпионате Италии. «Кальяри» хочет видеть у себя французского футболиста и предложил лондонскому клубу бесплатно отпустить игрока, разорвав с ним контракт, пишет Goal.
Соглашение Реми с «Челси» истекает летом следующего года, и тренерский штаб синих не планирует использовать форварда в текущем сезоне. Руководство «Челси» обдумывает предложение «Кальяри». Итальянский клуб готов платить Реми € 2 млн за первый сезон контракта и по € 1 млн за следующие сезоны до 2020 года.
Реми перешёл в «Челси» в 2014 году из «Ньюкасл Юнайтед». Минувший сезон 30-летний игрок провёл в аренде в «Кристал Пэлас», однако из-за травм Реми принял участие всего в пяти матчах в английской Премьер-лиге, отыграв в общей сложности 131 минуту, при этом результативными действиями он не отметился.