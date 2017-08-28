Рэмси: если «Арсенал» хочет бороться за титул в этом сезоне, надо что-то менять

Полузащитник «Арсенала» Аарон Рэмси прокомментировал гостевое поражение от «Ливерпуля» (0:4) в матче 3-го тура чемпионата Англии.
«Мы очень разочарованы своей игрой, но мы должны принять этот результат. Хочется извиниться перед болельщиками. Того, что мы показали, явно недостаточно, и мы должны что-то сделать.
Надо что-то изменить, если мы хотим бороться за титул в этом сезоне. „Ливерпуль“ показал, как нужно играть, чтобы претендовать на чемпионство. Нам придётся что-то сделать с этим», — цитирует Рэмси сайт клуба.
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