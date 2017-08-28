Маркевич: в такой команде, как «Боруссия», Ярмоленко точно не потеряется

Бывший главный тренер сборной Украины, «Днепра» и «Металлиста» Мирон Маркевич прокомментировал переход в дортмундскую «Боруссию» из киевского «Динамо» нападающего Андрея Ярмоленко.
«У Ярмоленко хорошие перспективы. Он хороший футболист, и в такой команде, как «Боруссия», которая умеет играть в футбол, Андрей точно не потеряется. Рад за него, что он ушёл и поиграет в хорошем чемпионате. В первую очередь это было ему нужно. В «Динамо» он перестал прогрессировать.
27 лет – это хороший возраст, хотя нужно было уходить раньше. Главное, что он попал в хорошую команду. На домашних матчах «Боруссии» всегда аншлаг. Собирается 70 тыс. человек, болельщики подгоняют своих футболистов. Очень хотел бы, чтобы у Ярмоленко всё получилось», — цитирует Маркевича Footboom.