Салихамиджич: Мюллер? У Анчелотти большой выбор в атаке

Спортивный директор мюнхенской «Баварии» Хасан Салихамиджич подчеркнул, что главному тренеру команды Карло Анчелотти нелегко выбирать основной состав. Салихамиджич сказал это в контексте того, что в матче 2-го тура чемпионата Германии нападающий Томас Мюллер остался на скамейке запасных и не скрывал разочарования. Некоторые эксперты раскритиковали Анчелотти из-за этого. Сам итальянский специалист объяснил своё решение тактическими соображениями.
«Команда проводит почти 55 матчей за сезон. У Анчелотти большой выбор в атаке. И каждый футболист примет участие в своих матчах», — приводит слова Салихамиджича Bild.
Заммер советует Анчелотти принять во внимание всю карьеру Мюллера