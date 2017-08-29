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Хедира уверен, что «Бавария» не позволит Мюллеру сменить клубную прописку

29 августа 2017, вторник. 08:33 Футбол

Полузащитник туринского «Ювентуса» Сами Хедира не поскупился на похвалу в адрес нападающего мюнхенской «Баварии» Томаса Мюллера. Хедира уверен, что его партнёр по сборной Германии будет очень полезен немецкому гранду.

«Думаю, что такому футболисту, как Мюллер, «Бавария» не позволит покинуть клуб. Об этом известно главному тренеру команды Карло Анчелотти и другим сотрудникам клуба. Речь идёт о единственном в своём роде футболисте, если принять во внимание его действия на поле», — приводит слова Хедиры Bild.

В матче 2-го тура чемпионата Германии Мюллер остался на скамейке запасных и не скрывал разочарования. Сам Анчелотти объяснил своё решение тактическими соображениями.

Штрунц: гибкая позиционная игра Мюллера не востребована у Анчелотти
Источник: Bild Сообщить об ошибке
Теги
Бавария Сами Хедира Томас Мюллер
Новости. Футбол
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