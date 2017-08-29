Перед ЧМ-2018 фанаты могут провести международный боксёрский турнир

Перед чемпионатом мира 2018 года, который пройдёт в России, может состояться международный боксёрский турнир среди футбольных фанатов. Об этом рассказал чемпион России по боксу Владимир Носов.
«Мы хотим организовать мероприятие в формате «открытый ринг», чтобы всё было по правилам, с судьями. Чтобы не было таких ситуаций и массовых драк, как в Марселе. Чтобы после турнира все по-дружески общались и не было никаких конфликтов», — цитирует Носова ТАСС.
Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.
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