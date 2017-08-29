Лунёв прибыл в расположение сборной России

Голкипер «Зенита» Андрей Лунёв сегодня ночью прибыл в расположение сборной России. Об этом сообщил официальный «твиттер» национальной команды.
Ранее главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что голкипер «Спартака» Александр Селихов вызван в национальную команду вместо Лунёва, который испытывал проблемы с коленом.
В настоящее время сборная России проводит учебно-тренировочный сбор в Новогорске (28 августа – 3 сентября) и готовится к контрольной игре с «Динамо» (3 сентября).
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Селихов и Швец вызваны в сборную России вместо Лунёва и Оздоева