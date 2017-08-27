Селихов и Швец вызваны в сборную России вместо Лунёва и Оздоева

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что голкипер «Спартака» Александр Селихов и полузащитник «Ахмата» Антон Швец вызваны в национальную команду вместо вратаря «Зенита» Андрея Лунёва и хавбека «Рубина» Магомеда Оздоева.
«Довызываем Селихова. Лунёв завтра должен быть в Риме, где посмотрят его колено. У него дней 10 уже есть проблема.
Есть вопрос по Оздоеву. МРТ показала, что 10 дней он не сможет тренироваться. Вместо него вызывается Швец. У нас был Подберёзкин в расширенном списке, но у него не то амплуа», — сказал Черчесов в эфире программы «После футбола».
Селихов и Швец примут участие в учебно-тренировочном сборе, который пройдёт в Новогорске (28 августа – 3 сентября), и в подготовке к контрольной игре с «Динамо» (3 сентября).