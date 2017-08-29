Могилевец пропустил тренировку сборной России, Гранат досрочно завершил занятие

Сборная России продолжает подготовку к товарищескому матчу с «Динамо». Участие в занятии принимают все футболисты, за исключением Павла Могилевца, который пропускает занятие из-за появившихся перегрузочных явлений в области коленного сустава.
Голкипер Андрей Лунёв, который присоединился к сборной ночью, работает в общей группе. После разминки начал работать по индивидуальной программе защитник Владимир Гранат, который после пробежки досрочно завершил занятие.
«Сегодня Гранат тренируется индивидуально, исходя из данных тестов на физическое состояние», — сказали корреспонденту «Чемпионата» Алине Матинян в пресс-службе сборной.
В настоящее время сборная России проводит учебно-тренировочный сбор в Новогорске (28 августа – 3 сентября) и готовится к контрольной игре с «Динамо» (3 сентября).
Вход на матч между сборной России и московским «Динамо» будет свободным.