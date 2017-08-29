«Вердер» заплатил Крузе € 3 млн и добился отмены пункта о сумме отступных

Руководство и тренерский штаб бременского «Вердера» очень довольны игрой нападающего Макса Крузе. В немецком клубе хотят удержать игрока в своих рядах в долгосрочной перспективе, в связи с чем решили изъять пункт о трансферной компенсации в его контракте, сообщает Bild.
Согласно информации источника, клуб заплатил футболисту € 3 млн и добился отмены пункта относительно суммы отступных в соглашении. Она составляла € 15 млн. Действующий контракт Крузе с «Вердером» в силе до лета 2019 года.
Ранее немецкие СМИ сообщали, что в услугах Крузе заинтересован московский «Спартак».