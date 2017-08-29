«Ганновер» предпочёл Жонатаса Дзюбе

Прежде чем приобрести у «Рубина» бразильского нападающего Жонатаса, «Ганновер» проявлял предметный интерес к другому форварду из РФПЛ — Артёму Дзюбе, права на которого принадлежат «Зениту». Об этом корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко сообщил футбольный менеджер Антон Астафьев.
«Мы много раз общались с немцами. У них в приоритете было два кандидата — Дзюба и Жонатас. Они признавались, что Артём как футболист им импонирует даже чуть больше. „Ганновер“ хотел взять Дзюбу в аренду с опцией выкупа, но в конечном итоге, взвесив все за и против, остановил выбор на бразильце», — сообщил Астафьев.
«Зенит» предложил «Фенербахче» арендовать Дзюбу с правом выкупа