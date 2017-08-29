«Монако» договорился с «Лацио» о покупке Бальде Кейта за € 30 млн

Нападающий «Лацио» Бальде Кейта покинет Италию и продолжит карьеру во Франции. Как говорится на сайте журналиста Ди Марцио, римляне согласились продать 22-летнего футболиста в «Монако».
Монегаскам Бальде обойдётся в € 30 млн без учёта бонусов. Сам Кейта уже дал добро на переход. В течение дня сенегалец должен прилететь в Монте-Карло, чтобы пройти медицинское обследование и подписать контракт.
Бальде Кейта играет в «Лацио» с 2011 года. На его счету 137 официальных матчей за римский клуб, 31 гол и 27 результативных передач.
С. Индзаги: «Лацио» нужно как можно быстрее разобраться с Бальде Кейта