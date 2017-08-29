Оланаре: я намерен упорно работать и оправдать вызов в сборную Нигерии

Нападающий ЦСКА Аарон Оланаре прокомментировал вызов в сборную Нигерии на матчи отборочного турнира чемпионата мира 2018 года с Камеруном (1 и 4 сентября).
«Я очень взволнован, не могу выразить свои чувства. Благодарен тренеру за эту прекрасную возможность. Не может быть ничего лучше, учитывая, что впереди матч с Камеруном. Я намерен упорно работать и оправдать вызов в сборную», — цитирует Оланаре Completesportsnigeria.
Оланаре не выступал за сборную с 2015 года. Всего на его счету два гола в семи матчах за Нигерию.
Форвард ЦСКА Оланаре впервые с 2015 года вызван в сборную Нигерии