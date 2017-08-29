Минкомсвязи планирует выдать до 3 млн FAN ID к чемпионату мира—2018

Министерство связи и массовых коммуникаций РФ планирует выдать от 2,5 до 3 млн паспортов болельщика чемпионата мира по футболу в России. Об этом сообщил директор департамента реализации стратегических проектов минкомсвязи Андрей Черненко.
Паспорт болельщика (FAN ID) представляет собой персонифицированную карту, которую должен получить каждый зритель, купивший билет на матчи ЧМ-2018. FAN ID даёт право бесплатного проезда между городами-организаторами ЧМ-2018, а также на городском общественном транспорте (автобусы, троллейбусы, трамваи, метро), пригородных электричках и аэроэкспрессах. Для иностранных граждан паспорт болельщика даёт право безвизового въезда на территорию России в период проведения турнира.
«На Кубке конфедераций мы выдали порядка 450 тыс. паспортов болельщика, из них процентов 90 – российским болельщикам, соответственно, 10 – иностранцам. Иностранные заявки поступали из почти 100 стран мира. К чемпионату мира мы ожидаем выдать 2,5-3 млн паспортов. Рассчитываем, что на мировом первенстве соотношение болельщиков будет 70 на 30», – цитирует Черненко Welcome2018.