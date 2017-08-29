C. Зуев: назвать ошибку судьи в матче ЦСКА — «Ахмат» грубой язык не повернётся

Инспектор Департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Сергей Зуев прокомментировал момент с голом «Ахмата» в ворота ЦСКА в матче 8-го тура российской Премьер-Лиги. Грозненская команда в гостях победила со счётом 1:0, единственный гол был забит после того, как арбитры встречи не заметили, что мяч покинул пределы поля.
«Мы вроде бы сошлись на том, что это ошибка судьи. Но назвать её грубой или недопустимой у меня язык не повернётся. Вы видели, что момент пусть и не очень динамичный, но ассистент располагался на другой половине поля, его отделяли две штанги, которые он должен был оставить вне поля своего зрения. Также смущает момент с гетрами футболиста, наносившего удар. Если уж мы говорим об ошибке, то она заключается только в отсутствии суперконцентрации.
Да, по тем материалам, которые у нас есть, мы больше склоняемся к тому, что это ошибочное решение. Но ни один специалист не скажет, что он 100% уверен в этой ситуации. За этот момент полностью отвечал ассистент, поскольку у него была возможность занять позицию. Это была не супердинамичная ситуация, когда надо было пробежать десятки метров», — заявил Зуев в эфире программы «Свисток».
Посмотреть гол можно в официальном «твиттере» РФПЛ.