Жена Икарди: помогла увеличить трансферную цену Мауро с € 14 млн до € 250 млн

Ванда Нара, супруга и агент нападающего «Интера» Мауро Икарди, выразила мнение, что с её помощью трансферная стоимость мужа увеличилась до € 250 млн. В 2016 году Нара участвовала в переговорах с миланской командой о подписании нового контракта с Икарди. Игрок подписал новое соглашение, которое рассчитано до лета 2021 года.
«Я единственная жена, которая помогает своему мужу зарабатывать деньги. Стоимость Мауро увеличилась с € 14 млн до € 250 млн», — приводит слова Нары Football Italia со ссылкой на журнал Gente.
Посмотреть фотографию можно в «твиттере» Ванды Нары.
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