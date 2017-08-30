Глава «Лиона» пояснил решение ретвинуть сообщение с ублажающим себя кенгуру

Президент «Лиона» Жан-Мишель Оляс пояснил, почему сделал ретвит записи в «Твиттере» с изображением ублажающего себя кенгуру и словами «Нассер и финансовый фейр-плей». В этой записи содержался намёк на действия президента «ПСЖ» Нассера Аль-Хелаифи на трансферном рынке.
«Меня разбирал смех. Но потом я понял, что нажал кнопку «ретвитнуть» вместо того, чтобы отметить этот твит как понравившийся. Нужно понимать юмор, который содержало это сообщение, ведь это объясняет, что происходит на самом деле. Но если я кого-то шокировал, извините», — приводит комментарий Оляса L`Equipe.
Президент «Лиона» выложил видео с ублажающим себя кенгуру, высмеяв «ПСЖ»