Новичок «Халл Сити» Дико: надеюсь, что смогу помочь Слуцкому добиться успехов

Нападающий Нуа Дико, перешедший из «Вулверхэмптона» в «Халл Сити», рассказал, что на его решение сменить клубную прописку повлиял разговор с российским тренером «тигров» Леонидом Слуцким. Форвард выразил готовность помочь своему новому наставнику добиться успехов в Чемпионшипе.
«У нас состоялся разговор с тренером, и те слова, которые он произнёс, стали причиной моего перехода. Я с нетерпением жду возможности поработать с ним. Он многого добился в России, и я надеюсь, что смогу помочь ему для достижения успеха здесь и сейчас», — цитирует новичка пресс-служба «тигров».
«Халл Сити» приобрёл у «Вулверхэмптона» нападающего Дико