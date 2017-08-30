Луан отказался от перехода в «Спартак» и останется в «Гремио»

Нападающий «Гремио» Луан ответил отказом на очередное предложение о переходе со стороны «Спартака», представили которого в настоящий момент находятся в Бразилии. По информации издания Gremista ZH, в последние дни футболист обдумывал предложение москвичей, однако принял решение со временем продолжить карьеру в одном из ведущих европейских клубов, а перспектива переезда в Россию его не заинтересовала.
Таким образом, Луан останется в команде из Порту-Алегри по меньшей мере до зимнего трансферного окна, которое откроется в Европе в январе.
Представители «Спартака» в Бразилии договариваются с Луаном