Усман Дембеле: играл в футбол в бедном, криминальном районе

Новый нападающий «Барселоны» Усман Дембеле рассказал о своём детстве. Французский футболист, который играл в уличный футбол, подчеркнул, что ему приходилось нелегко.
«Я играл в футбол в бедном, криминальном районе. Однако сейчас всё хорошо. Мы сами были спокойными людьми. Наша компания всегда играла в футбол, а мне самому это нравилось больше всего. В 10 лет я играл в мини-футбол. Это сложный вид спорта, если не обладаешь техникой. Так что я должен был учиться. В те же времена начал играть в футбол на зелёном поле, но участвовали в игре по семь игроков. Очень важно, когда рядом с тобой семья», — цитирует Дембеле официальный сайт «Барселоны».
В каталонский клуб Дембеле перешёл из дортмундской «Боруссии» за € 105 млн.
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