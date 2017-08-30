«Наполи» возобновил интерес к игроку «Барселоны» Денису Суаресу

Тренерский штаб «Наполи» продолжает проявлять интерес к полузащитнику «Барселоны» Денису Суаресу, передаёт Corriere dello Sport.
Испанский гранд ранее уже ответил отказом «Наполи», однако главному тренеру неаполитанцев Маурицио Сарри игра Суареса очень импонирует. Сарри считает, что с Суаресом у «Наполи» будет больше шансов на удачное выступление в Лиге чемпионов.
Ранее сообщалось, что сам Суарес не хочет покидать каталонский клуб, несмотря на то что главный тренер команды Эрнесто Вальверде не очень рассчитывает на него. Суарес хочет остаться и доказать свою востребованность.
Денис Суарес отказался от перехода в «Наполи» и хочет остаться в «Барселоне»