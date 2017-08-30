Роббен: замены в матче с «Вердером» хотел не я, это было решением Анчелотти

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Арьен Роббен прокомментировал решение главного тренера команды Карло Анчелотти в матче 2-го тура чемпионата Германии с бременским «Вердером». Итальянский специалист заменил голландского футболиста на 64-й минуте.
«Замены хотел не я, это было решением Анчелотти. Но это нормально и имело смысл, поскольку я ещё не готов на все 100%. Но нельзя также утверждать, что я полностью исчерпал свои силы. Был готов играть и дальше. У меня есть 90 минут, и я буду отдавать все силы», — приводит слова Роббена Telegraaf.
Роббен: больше всего в своей карьере горжусь тем, что выступаю в «Баварии»