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Роббен: замены в матче с «Вердером» хотел не я, это было решением Анчелотти

30 августа 2017, среда. 08:34 Футбол

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Арьен Роббен прокомментировал решение главного тренера команды Карло Анчелотти в матче 2-го тура чемпионата Германии с бременским «Вердером». Итальянский специалист заменил голландского футболиста на 64-й минуте.

«Замены хотел не я, это было решением Анчелотти. Но это нормально и имело смысл, поскольку я ещё не готов на все 100%. Но нельзя также утверждать, что я полностью исчерпал свои силы. Был готов играть и дальше. У меня есть 90 минут, и я буду отдавать все силы», — приводит слова Роббена Telegraaf.

Роббен: больше всего в своей карьере горжусь тем, что выступаю в «Баварии»
Источник: De Telegraaf Сообщить об ошибке
Теги
Бавария Вердер Арьен Роббен Карло Анчелотти
Новости. Футбол
30 августа 2017, среда
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