Игроки «Арсенала» хотят, чтобы руководство продало Алексиса Санчеса

Нападающему сборной Чили и «Арсенала» Алексису Санчесу лучше покинуть команду. Такого мнения придерживаются футболисты лондонского клуба, — сообщает The Telegraph.
Большинство одноклубников Санчеса считают, что у Алексиса нет желания играть за «Арсенал» и его нужно продать до закрытия трансферного окна. Спекуляции вокруг будущего чилийца негативно влияют на команду, а поражение от «Ливерпуля» (0:4) в очередной раз убедило футболистов, что «Арсеналу» нужны игроки, которые полностью привержены делу.
Ранее «Манчестер Сити» предложил за Алексиса Санчеса £ 50 млн (около € 54 млн), но «Арсенал» ответил отказом.
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